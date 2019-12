Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in der Altstadt mit starke Rauchentwicklung im Hausflur und vor der Einsatzstelle

Gelsenkirchen (ots)

Um 04.59 Uhr alarmierte ein Hausbewohner die Leitstelle der Feuerwehr und teilte mit, dass es im Haus wohl brennt und der Flur total verraucht ist. Die Feuerwehr rückte sofort mit einen großen Aufgebot an Einsatzkräften aus. Bei Eintreffen stand schon der komplette Bereich vor dem Haus unter dichtem Rauch, welcher aus einem Fenster in 1. Obergeschoß, und aus dem Hauseingang drang. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass brennende Reifen im Keller, der Grund der Verrauchung waren. Vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Mieter des Hauses, durch Klopfen an den Wohnungstüren, alle Bewohner warnen wollen. Dabei vergaß eine ältere Person die Tür wieder zu schließen, sodass ihre Wohnung komplett verraucht wurde. Insgesamt wurden 9 Bewohner von der Feuerwehr ins Freie gebracht und dort dem Rettungsdienst zur Kontrolle übergeben. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Johannes Stegner

Telefon: 0209 /1704 905

E-Mail: johannes.stegner@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell