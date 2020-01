Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigarettenautomat leistet Widerstand

Frohnhofen (ots)

Ein an einem Anwesen in der St. Wendeler Straße angebrachter Zigarettenautomat wehrte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Versuche aufgebrochen zu werden. Sowohl der Münzeinwurfschacht als auch die Halterung zur Hauswand hielten dem Bestreben des Täters stand.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefon-nummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Telefon-nummer: 06373/822-0

Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell