Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Opel-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Hofbieber (ots)

Am 06.03.2020, um 12:50 Uhr, kam es auf der L 3174, zwischen Hofbieber und Schwarzbach, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Opel-Fahrer aus Tann schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der 29-Jährige befuhr die L 3174 in Richtung Hofbieber, als ihm in Höhe des Abzweiges Richtung Wittges in einer Linkskurve ein 28-jähriger Grabfelder mit seinem Sattelzug entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Opel gegen die hintere, linke Ecke des Sattelaufliegers. Der Opel prallte von dem Sattelzug ab und schleuderte gegen die rechte Schutzplanke. Von hier schleuderte er quer über die Fahrbahn und stieß schließlich gegen die Schutzplanke am linken Fahrbahnrand, wo er zum Stehen kam. Der Opelfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Fulda verbracht, sein Beifahrer, ein 32-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis, sowie der 28-jährige Lkw-Fahrer aus Grabfeld wurden jeweils leicht verletzt.

Die Unfallstelle war während der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten, an denen die Feuerwehren Hofbieber und Schwarzbach, ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie die Straßenmeisterei Gersfeld und ein Abschleppdienst beteiligt waren, voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda nahm ein Gutachter am Unfallort die Arbeit zur Klärung des Unfallhergangs auf.

gefertigt: POK Blankenburg, Polizeistation Hilders

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell