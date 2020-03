Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw beschädigt Ampelanlage

Großenlüder (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall bei Großenlüder-Müs, bei dem die dortige Ampelanlage beschädigt wurde. Der 47-jährige Fahrer eines aus Richtung Bad Salzschlirf kommenden Sattelzuges wollte an der Ampelkreuzung Höhe Müs von der Kreisstraße nach rechts auf die B 254 in Richtung Lauterbach einbiegen. Hierbei scherte er jedoch nicht weit genug aus und streifte mit dem Sattelauflieger die dortige Ampelanlage. Der Schaden an der Ampel wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

