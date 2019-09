Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Schwerer Verkehrsunfall

Zwei schwer Verletzte und eine leicht verletzte Person forderte am heutigen Dienstag gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Riedstraße. Ein 62-jähriger Lenker eines Gelenk-Busses befuhr die Riedstraße in Richtung Wollmatingen und wollte vor dem Bahnübergang wenden, um die Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Reichenaustraße anzufahren. Hierzu fuhr der 62-Jährige über die Haltestelle Bahnhof Wollmatingen, um dann nach links in die gegenüberliegende Haltestelle einzubiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Wollmatingen kommenden 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Dieser versuchte durch eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden, was ihm jedoch nicht gelang. Während das Leichtkraftrad gegen den Bus prallte, rutschte der 17-Jährige unter den Bus und blieb schwerverletzt liegen. Dessen 18-jährige Sozia wurde durch den Sturz ebenfalls schwer verletzt. Zur Bergung des Verletzten war die Feuerwehr Konstanz im Einsatz. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Zweiradfahrer mit einem Rettungshubschrauber, die 18-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer, der unter schwerem Schock stand, sowie einige Schulkinder aus dem Bus wurden durch Notfallseelsorger betreut. Während der Rettungsmaßnahmen musste der Bahnverkehr zeitweise unterbrochen werden, die Riedstraße wird voraussichtlich noch bis zum frühen Abend gesperrt bleiben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

