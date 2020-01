Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Taxifahrer

Ludwigshafen (ots)

Heute Nacht, 22.01.2020, kurz nach 1 Uhr, wurde ein Taxifahrer in der Sebastian-Bach-Straße überfallen. Zwei Unbekannte stiegen am Taxistand auf dem Berliner Platz in das Taxi ein und nannten als Ziel die Sebastian-Bach-Straße. Dort angekommen fragte der Unbekannte, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, wie hoch die Kosten seien. Zeitgleich hielt der Unbekannte, der auf der Rückbank saß, dem Taxifahrer ein Messer an den Hals. Daraufhin schnappte der Beifahrer sich das Handy des Taxifahrers, beide Männer sprangen aus dem Taxi und rannten in Richtung Kurfürstenstraße weg. Sie sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Von den Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Beide sollen 18 - 21 Jahre alt gewesen sein, 1,70m und 1,80m groß. Der Kleinere trug bei der Tat eine braune Jacke.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht? Wem sind die beiden Männer am Berliner Platz aufgefallen bevor sie in das Taxi einstiegen? Wer hat die Täter in der Sebastian-Bach-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

