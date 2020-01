Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fiat-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Bruchwiesenstraße / Raschigstraße kam es gestern, um 19 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger BMW Fahrer war auf der Bruchwiesenstraße unterwegs und bog an der genannten Kreuzung verbotener Weise links ab. Dabei missachtete er auch noch den Vorrang des ihm entgegenkommenden Fiats. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden Der 39-jährige Fiat Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

