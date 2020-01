POL-PPRP: Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Polizeipräsidium Rheinpfalz

An der Ampel Maudacher Straße / Bruchwiesenstraße kam es gestern, gegen 17 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Wegen Rotlicht an der Ampel hielt ein 44-jähriger VW-Fahrer an der Ampel an. Der hinter ihm ankommende 36-jährige Smart Fahrer war aufmerksam und wollte ebenfalls rechtzeitig hinter dem VW anhalten. Als nächster kam ein 39-Jähriger mit seinem Ford zur Ampel. Er erkennt die Verkehrssituation nicht rechtzeitig, fährt auf den Smart auf und schiebt den Wagen auf den vor ihm stehenden VW. Alle Autos werden leicht beschädigt. Der Smart Fahrer dabei auch leicht verletzt.

