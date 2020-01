Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Brände in Oggersheim - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am 20.01.2020, gegen 19:30 Uhr, brannte ein Papiermülleimer sowie ein Papierhalter in einer Herrentoilette der Schillerschule in der Wormser Straße. Nach Angaben einer Zeugin hatte sich kurz vorher eine Gruppe von Jugendlichen im hinteren Teil des Schulhofs aufgehalten. Kurz vor diesem Brand, brannte ein Mülleimer auf einem Spielplatz "In den Weihergärten". Die Polizei sucht nun Zeugen, die am 20.01.2020 gegen 19:30 Uhr Personen in der Nähe der Schillerschule in der Wormser Straße gesehen haben oder auch kurz vorher auf dem Spielplatz "In den Weihergärten". Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Da es seit Ende des Jahres 2019 zu mehreren Bränden von Mülltonnen und Müllcontainern in Oggersheim gekommen ist und ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen wird, sucht die Polizei auch weiterhin noch Zeugen für folgende Brände, die teilweise schon veröffentlicht wurden. Es ist jeweils nur geringer Sachschaden entstanden.

16.12.2019, 18:25 Uhr, IGSLO, Hermann-Hesse-Straße, Altkleidercontainer

26.12.2019, 22:25 Uhr, Bertolt-Brecht-Straße, Mülltonne

06.01.2020, 21:05 Uhr, Bertolt-Brecht-Straße, Mülltonne

20.12.2019- 06.01.2020, KITA, Comeniusstraße, Müllcontainer

10.01.2020, 21:40 Uhr, Bertolt-Brecht-Straße, Mülltonne

13.01.2020, 19:15 Uhr, IGSLO, Hermann-Hesse-Straße, Müllcontainer

17.01.2020, 21:34 Uhr, Langgewannschule, Adolf-Kolping-Str., Müllcontainer

17.01.2020, 22:10 Uhr, IGSLO, Hermann-Hesse-Straße, Müllcontainer

18.01.2020, 00:36 Uhr, IGSLO, Hermann-Hesse-Straße, Müllcontainer

