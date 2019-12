Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäudebrand

Stuttgart-Mitte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Sophienstraße ist am Montagmorgen (30.12.2019) ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer gegen 06.40 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses aus. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand und fanden in der Wohnung eine 72 Jahre alte Bewohnerin. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der Brandursache ihre Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

