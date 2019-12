Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (28.12.2019) an der Katharinenstraße einen 24 Jahre alten Passanten ausgeraubt. Der Unbekannte sprach den 24-Jährigen gegen 00.30 Uhr an, ob er ihm einen 20 Euro Schein wechseln könne. Nachdem der 24-Jährige dies verneint hatte, ging der Unbekannte weg, kehrte aber kurz darauf zurück und fragte, ob er einen 50 Euro Schein wechseln könne. Als der Passant dies erneut verneinte, griff der Täter nach der Geldbörse und wollte sie dem 24-Jährigen entreißen. Da dieser aber den Geldbeutel festhielt, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht und biss ihm in die Hand. Dabei gelang es dem Räuber, 50 Euro zu erbeuten, bevor er anschließend flüchtete. Laut dem Opfer soll es sich bei dem Täter um einen zirka 20 Jahre alten, sehr dünnen Mann handeln. Er soll ein nordafrikanisches Aussehen haben und trug möglicherweise eine blaue Jacke mit Streifen an den Ärmeln. Er war in Begleitung eines weiteren, etwa 20 Jahre alten, dicken Mannes der eine schwarze Jacke und eventuell eine graue Jogginghose getragen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Raubdezernats unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

