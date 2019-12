Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Gullydeckel eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Samstag (28.12.2019) drei junge Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit einem Gullydeckel in ein Geschäft am Wangener Marktplatz eingebrochen zu sein. Zwei weitere Täter sind noch flüchtig. Die Tatverdächtigen hoben gegen 02.00 Uhr einen Schachtdeckel aus der Gingener Straße und warfen diesen gegen die Glasscheibe des Geschäfts am Wangener Marktplatz. Zeugen hörten den Lärm und sahen die mutmaßlichen Einbrecher mit mehreren Getränkeflaschen aus dem Laden rennen. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten an der Biberacher Straße drei Tatverdächtige im Alter von 15, 17 und 18 Jahren vorläufig fest, die sie nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an ihre Eltern übergaben. Die Polizei sucht noch nach zwei weiteren jungen Männern, die am Einbruch beteiligt gewesen sein sollen. Einer der Täter hatte längere Haare. Er trug eine Basecap und eine schwarze Hose mit leuchtenden Streifen. Eine Beschreibung zu dem anderen Täter ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

