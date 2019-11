Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Eiderstedt: Frau durch Betrugsmasche um mehrere Tausend Euro betrogen - Warnung vor "Love-Scamming"

Eiderstedt (ots)

Eine Frau von Eiderstedt ist um einen hohen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Im aktuellen Fall hat die Frau mittleren Alters einen Mann in einem sozialen Netzwerk kennengelernt. Nach längerem Kontakt auch über den Nachrichtendienst "WhatsApp" wurde ihr dann eine Notsituation vorgetäuscht, die die Frau dazu veranlasste, einen hohen fünfstelligen Geldbetrag an mehrere Konten zu überweisen, um angebliche Rechnungen von Zollbehörden und Reedereien zu begleichen. Als weitere Geldforderungen gestellt wurden, wurde die Frau misstrauisch, wandte sich an Freunde und anschließend an die Polizei.

Es konnte ermittelt werden, dass die Konten, auf die das Geld überwiesen wurde, eigens für diese Betrugsmasche im In- und Ausland eingerichtet wurden.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche, die als "Love Scamming" bekannt ist. Hier nehmen Personen, meist aus dem Ausland, Kontakt zu Frauen in sozialen Netzwerken oder Dating-Portalen auf und täuschen eine seriöse Identität vor. Es wird dann ernsthaftes Interesse an den Frauen vorgetäuscht, bis sich das Opfer verliebt oder zumindest starke Zuneigung entwickelt. Anschließend geben die Täter vor, in Geldnot geraten zu sein und fordern die Frauen auf, hohe Geldbeträge zu überweisen. Oft werden die Frauen dabei zunehmend unter Druck gesetzt.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht auf eine Onlinebeziehung zu Unbekannten ein! - Akzeptieren Sie ausschließlich Freundschaftsanfragen von Personen, die sie tatsächlich kennen! - Sprechen Sie mit Freunden über Ihre Erfahrungen und Vorhaben! - Überweisen Sie fremden Menschen niemals Geld! - Lassen Sie sich nicht von ansprechenden Profilen von Kontaktsuchenden täuschen! - Brechen Sie sofort den Kontakt zu den Scammern ab!

Weiter Informationen unter: www.polizei-beratung.de

