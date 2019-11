Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: St. Peter-Ording: Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft - circa 60 Jacken entwendet

St. Peter-Ording (ots)

In der Nacht von Donnerstag (14.11.19) auf Freitag (15.11.19) ist es in St. Peter-Ording in der Straße "Im Bad" zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft gekommen. Der oder die Täter erbeuteten hochwertige Jacken sowie einen Tresor mit Bargeld.

Die Täter gelangten durch die zur Straße gelegene Eingangstür in das Geschäft und müssen auch auf diesem Weg das Stehlgut aus dem Geschäft getragen haben. Es wurden etwa 60 Herren- und Damenjacken der Marke Bugatti und ein kleiner Tresor mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet.

Die Polizei fragt, ob jemand in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder etwas zum Verbleib der Jacken sagen kann. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum 04841 / 8300 unter zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell