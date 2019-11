Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Traktor angefahren - Der dazugehörige Fahrer wird als Zeuge gesucht!

Kropp (ots)

Am Montagmorgen (11.11.19) soll es Bereich Schuby/Dannewerk/Kropp gegen 07:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota Yaris und einem Traktor gekommen sein. Die Fahrerin stieß nach eigenen Angaben während des Überholvorganges gegen den Vorderreifen des Traktors. Sie fuhr zunächst weiter und meldete sich erst später bei der Polizei. Der Toyota wurde stark beschädigt.

Gesucht wird der Fahrer des Traktors, der den Unfall mitbekommen haben müsste, möglicherweise aber selbst keinen Schaden am Fahrzeug hat. Die Frau kann sich an die genaue Unfallstelle nicht erinnern. Die in Frage kommenden Strecken sind die K 27 (Hüsby - Dannewerk), die K 30 (Dannewerk - Klein Rheide) und im weiteren Verlauf die L 39 (Klein Rheide - Kropp).

Der betroffene Traktorfahrer ist Zeuge und wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Kropp unter der Telefonnummer 04624 - 4506680 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell