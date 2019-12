Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Samstag (28.12.2019) oder am Sonntag (29.12.2019) in mehrere Wohnungen sowie in ein Einfamilienhaus an der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten offenbar über ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus und brachen im Anschluss die Eingangstüren von zwei Wohnungen auf. Bei einer dritten Wohnung blieb es offenbar beim Versuch. Bei einem Einfamilienhaus, ebenfalls an der Zeppelinstraße, schlugen die Unbekannten die Terrassentüre an der Gebäuderückseite ein. Ob und was die Täter bei den Einbrüchen erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

