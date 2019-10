Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch in Lebensmitteldiscounter/ Täter schlagen Loch in Notausgangstür

Goch (ots)

Am Freitag (11. Oktober 2019) um 02.20 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Loch in die gläserne Notausgangstür einer Bäckerei an der Daimlerstraße. Die Bäckerei liegt in einem Gebäudekomplex eines Lebensmitteldiscounters. Durch das Loch konnten die Täter die Tür von innen öffnen. Sie lösten dabei die Alarmanlage aus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

