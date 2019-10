Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Tankstelle/ Täter versuchten Scheibe einzuschlagen

Emmerich am Rhein (ots)

In der Freitagnacht (11. Oktober 2019) um 02.30 Uhr lösten unbekannte Täter beim Versuch die Glaseingangstür einzuschlagen den Alarm der Tankstelle am Kapellenberger Weg aus. Ein Augenzeuge sah wie die Täter mittels Vorschlaghammer auf die Glastür einschlugen und sie stark beschädigten. Die Tür konnte aber nicht geöffnet werden. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Speelberger Straße.

Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

