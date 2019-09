Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 28.09.2019 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Eppingen: Motorrad kommt von der Straße ab Am Samstagnachmittag befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad BMW gegen 14:30 Uhr die Landesstraße 1110 zwischen Eppingen und Kleingartach. Am Ottilienbergaufstieg gerät dieser in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links in den Grünstreifen. Im unbefestigten Bankett kommt dieser zu Sturz und im Anschluss in der Böschung zum Liegen. Der 51-Jährige wurde beim Sturz schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg hinzugezogen. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme bis 17:10 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell