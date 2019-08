Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall im Begegnungsverkehr

Olsberg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 06.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 16 zwischen Gevelinghausen und Elpe. Eine 41-jährige Frau aus Olsberg war mit ihrem Wagen in Richtung Elpe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sie in einer Kurve im Begegnungsverkehr mit dem Wagen eines 31-jährigen Mannes aus Winterberg. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige in eine Spezialklinik geflogen. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt.

