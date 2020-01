Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst Rotenburg

Rotenburg-Bebra (ots)

Fahrraddiebstahl

Am 10.01.2020 zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr wurde in Bebra-Breitenbach, Hersfelder Straße ein grau-schwarzes Damen E-Bike der Marke Trekstar im Wert von ca. 350,- Euro entwendet. Das Fahrrad stand unverschlossen im Hausflur.

Verkehrsunfallflucht Am 10.01.2020 gegen 06.10 Uhr befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld in Richtung Bebra. In Höhe des Klärwerks Bebra kam ihr ein Pkw entgegen, der vermutlich zu weit links fuhr. Hierbei berührten sich beide Außenspiegel. Der bisher unbekannte Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Bad Hersfeld weiter. Sachschaden ca. 200,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell