POL-OH: Spiegelberührung im Begegnungsverkehr - Zusammenstoß zweier Pkw

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Mücke - Am Donnerstagmorgen (09.01.), gegen 8:30 Uhr, befuhr eine 47 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Mücke mit ihrem roten Renault Clio die K 43 von Atzenhain kommend nach Nieder-Ohmen. Hierbei kam ihr ein dunkler SUV entgegen, der die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einer Spiegelkollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des SUV fuhr unvermittelt in Richtung Atzenhain weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß zweier Pkw

Alsfeld - Am Donnerstag (09.01.) kam es gegen 11:45 Uhr in der Schellengasse zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz eines Drogeriemarktes. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 EUR. Verletzt wurde niemand.

