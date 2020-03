Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Hünfeld (ots)

Am Freitagabend kam es im Zeitraum von 17:25 bis 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Tegut Marktes in Hünfeld am Gänseplatz.

Der Geschädigte hatte sein auffällig rotes Audi A 5 Sportback Coupe in einer der dortigen Parkbuchten geparkt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite seines PKW.

Der Unfallverursacher hatte hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache entgegen.

Gefertigt: PHK Kreß, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell