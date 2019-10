Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer übersehen

Bocholt (ots)

Ein abbiegender Autofahrer hat am Dienstag in Bocholt einen Radfahrer erfasst. Dazu war es gegen 07.10 Uhr gekommen: Ein 59 Jahre alter Bocholter befuhr den Westring aus Richtung Werther Straße kommend und bog nach rechts in die Schwanenstraße ab. Dabei übersah er den 16-jährigen Bocholter, der parallel zu ihm auf dem Radweg am Westring unterwegs gewesen war. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

