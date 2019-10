Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Ahaus einen entgegenkommenden Radfahrer erfasst und leicht verletzt. Zu dem Unfall war es gegen 07.45 Uhr auf der Fuistingstraße gekommen: Eine 57-jährige Stadtlohnerin war dort aus Richtung Hessenweg kommend unterwegs und wollte verbotswidrig nach links in die Straße Holthues Hoff einbiegen. Dabei hatte sie den 15-jährigen Ahauser übersehen, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell