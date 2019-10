Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Betrieb

Gescher (ots)

In ein Firmengebäude sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gescher eingebrochen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in die Räume am Venneweg verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Büros, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell