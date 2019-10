Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher lässt Sektflasche zurück

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.08.2019 und dem 07.10.2019 hebelte ein Einbrecher die Eingangstür einer Wohnung an der Dortmunder Straße auf. Die Geschädigten fanden bei ihrer Rückkehr u.a. mehrere benutzte Teller vor und auch die zurückgelassenen Zigarettenstummel deuten darauf hin, dass sich der Einbrecher wohl mehrere Tage in der Wohnung aufgehalten hat. Letztlich entwendete er einen Fernseher und einen Laptop. Die Geschädigten fanden auch eine noch nicht geöffnete Sektflasche vor. Ob der Täter nicht mehr dazu kam, den Sekt zu trinken oder ob er die Flasche als Entschädigung zurückließ, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell