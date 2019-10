Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 17 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Die Bocholterin war gegen 07.30 Uhr auf dem Radweg an der Franzstraße in Richtung Innenstadt gefahren. Eine entgegenkommende 33-jährige Autofahrerin aus Emmerich wollte von der Franzstraße nach rechts in die Auffahrt zur B67 in Richtung Isselburg abbiegen, übersah die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

