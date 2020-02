Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sperrfrist 21.45 Uhr: Tödlicher Alleinunfall auf der L/525

LU-Ruchheim/Fußgönheim: (ots)

Ergänzend zu der vor kurzem übermittelten Unfallmeldung kann die Führungszentrale des Polizeipräsidiums Rheinpfalz jetzt folgendes mitteilen: Es handelt sich um einen Alleinunfall, der bisher bekannte Unfallhergang wurde bereits mitgeteilt. Die Autofahrerin ist noch an der Unfallstelle verstorben. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Unfallstelle beordert, der den konkreten Unfallhergang rekonstruieren soll. Im Einsatz waren zusätzlich zu den Polizeikräften der Polizeiwache Oggersheim und der Polizeiinspektion Frankenthal der Rettungsdienst mit dem Notarzt sowie die Feuerwehr Ruchheim und zwei Notfallseelsorger. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme dauern derzeit noch an, die Strecke dürfte aber in der nächsten halben Stunde wieder freigegeben werden. Der Unfallwagen wird von einem Abschleppdienst geborgen. Weitere Angaben zum Unfallsachverhalt dürften erst in den nächsten Tagen zu erwarten sein!

