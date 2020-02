Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Am Montag, 3.2.20,19.04 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 525/Fußgönheimer Straße. Derzeit ist die Polizeiwache Oggersheim noch bei der Unfallaufnahme. Nach ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin von Fußgönheim in Fahrtrichtung Ruchheim unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der PKW kam dann in einem Wassergraben zum Stehen. Erste nachfolgende andere Verkehrsteilnehmer konnten eine Fahrerin bergen und begannen sofort mit "Erste-Hilfe-Maßnahmen". Die Strecke ist derzeit voll gesperrt, die Unfallaufnahme dauert an. Es wird nachberichtet!

