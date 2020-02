Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Heute Mittag, 03.02.2020, um 13.35 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße / Heinigstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einer Straßenbahn. Dabei wurde eine Insassin des Mercedes leicht verletzt.

Der Mercedes-Fahrer war auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Heinigstraße unterwegs. Neben ihm fuhr die Straßenbahn in gleicher Richtung. An der besagten Kreuzung bog der 36-jährige Mercedes-Fahrer verbotswidrig links ab, ohne auf die Straßenbahn zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die Straßenbahn als auch der Mercedes wurden beschädigt, Gesamtschaden rund 20.000 EUR. Die schwangere 36-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

