POL-PPRP: (Völkersweiler) 2. Nachtragsmeldung - Tötungsdelikt in Völkersweiler

Völkersweiler (ots)

2. Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 31.01.2020, 17:09 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4508281 und 31.01.2020, 20:03 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4508313

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Das mittlerweile vorliegende vorläufige Obduktionsergebnis ergab, dass bei der 55-jährigen Frau mehrere Stich- und Schnittverletzungen zum Tode führten.

Der in Untersuchungshaft befindliche Beschuldigte wies ebenfalls Verletzungen auf, die nach den bisherigen Ermittlungen mittels eines Messers herbeigeführt worden sein dürften und die stationär medizinisch behandelt wurden. Die Ermittlungen zu der Herkunft dieser Verletzungen, zu dem Ablauf der Tat und zu dem Motiv dauern weiterhin an. Der Beschuldigte hat sich bislang zu dem Tatvorwurf nicht geäußert und hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Paar in Trennung lebte.

