Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchdiebstahl in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 31.01.2020, 17:00 Uhr, bis 02.02.2020, 16:25 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Rheinhorststraße in Oggersheim Zugang zu Büroräumen und Schränken. Es gelang ihnen einen geringen zweistelligen Geldbetrag zu erbeuten. Zeugen zu diesem Einbruchdiebstahl werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Anna Mathy

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell