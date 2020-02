Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 62-Jährige parkte ihren blauen Seat Leon zwischen dem 01.02.2020, 19:30 Uhr, und dem 02.02.2020, 13 Uhr, in der Hartmannstraße am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit stieß eine bislang Person gegen die Heckstoßstage des Seat und floh danach unerkannt. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Person auf einem Fahrrad unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

