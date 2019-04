Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Baustellenfahrzeug beschädigt und Maschinen entwendet

Wickede (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein an einer Baustelle in der Christian-Liebrecht-Straße abgestelltes Baustellenfahrzeug beschädigt. Es wurden Scheiben eingeschlagen und das Fahrzeug mit Bitumenabdichtung beschmiert. Darüber hinaus wurden aus dem Fahrzeug hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise zu Tätern oder Auffälligkeiten geben? Hinweise bitte an die Polizei Soest unter 02922-91000. (BS)

