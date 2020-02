Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer hat es gesehen?

Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem ein Autofahrer aus Bünde am Freitagmorgen einen Schaden an seinem Audi feststellte, erstattete der Mann im Laufe des Vormittags bei der Polizei in Bad Oeynhausen eine Anzeige wegen des Verdachts auf Unfallflucht.

Der Bünder gab an, seinen grauen Pkw am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz am Hockeyplatz an der Eidinghausener Straße abgestellt zu haben. Als der Mann nach einem Fußballspiel um kurz nach 22 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, war dieser hinten links beschädigt. Da dies in der Dunkelheit nicht aufgefallen war, fuhr der Mann zunächst nach Hause. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten Zeugen des Unfalls, sich bei ihnen unter Telefon (05731) 2300 zu melden.

