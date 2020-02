Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (82) kommt von der Isenstedter Straße ab

Espelkamp (ots)

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Espelkamp ist am frühen Sonntagabend mit seinem Mercedes von der Isenstedter Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Dabei erlitt der allein im Fahrzeug sitzende Senior leichte Verletzungen.

Der Polizei zufolge war der Mann um kurz nach 18 Uhr in Richtung Espelkamp unterwegs, als er in der Nähe der Einmündung mit der Niederwaldstraße nach links von seinem Fahrstreifen abkam. Der Pkw riss am westlichen Fahrbahnrand einen Leitpfosten um und blieb schließlich im angrenzenden Graben stecken. Ein ihm entgegen kommender Autofahrer konnte gerade noch rechtzeitig dem Mercedes ausweichen. Möglicherweise erlitt der Senior während der Fahrt einen Schwächeanfall, so die erste Einschätzung der alarmierten Polizisten der Wache Espelkamp.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 82-Jährigen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Rahden. Zuvor hatten sich Autofahrer um den Mann gekümmert. Ein Abschleppwagen sorgte später für den Abtransport des Mercedes. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die Polizei beendet.

