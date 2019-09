Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss lässt in ihren Bemühungen zur Verhinderung von schweren Unfällen und ihren Folgen nicht nach. In der 38. Kalenderwoche sind an den nachfolgend aufgeführten Stellen Geschwindigkeitskontrollen geplant:

Dienstag, 17.09.2019, Rommerskirchen-Gill, Bundesstraße 477 Mittwoch, 18.09.2019, Korschenbroich-Kleinenbroch, Raitz-von-Frentz-Straße Donnerstag, 19.09.2019, Grevenbroich-Hülchrath, Herzogstraße Freitag, 20.09.2019, Jüchen-Damm, Landstraße 32 Montag, 23.09.2019, Dormagen-Gohr, Karl-Küffler-Straße

Darüber hinaus müssen alle Verkehrsteilnehmer im gesamten Kreisgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

