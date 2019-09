Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kontrolle - Autobahnpolizei stellt Kokain sicher - Fahrer hatte Haftbefehl offen

Neuss/Kaarst/Düsseldorf (ots)

Am späten Dienstagabend (10.09.), gegen 23:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Düsseldorfer Autobahnpolizei auf der Autobahn 52, in Höhe der Anschlussstelle Kaarst-Nord, einen verdächtigen BMW. Bei der Überprüfung des 33-jährigen Fahrers agierte dieser auffallend nervös. Der Grund für sein Verhalten war auch schnell gefunden: Versteckt hinter den Sitzen fielen den Ordnungshütern eine Plastiktüte mit mehreren Gramm Kokain in die Hände. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Beleidigung (von Polizeibeamten) vorliegt.

Der 33-Jährige wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

