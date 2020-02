Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Minden-Lübbecke (ots)

An der Herforder Straße in Bad Oeynhausen versuchte vor einigen Wochen ein junger Mann, Fahrradteile zu entwenden. Er hantierte mittels Zange an mehreren gegenüber des Bahnhofs abgestellten Fahrrädern herum. Dies sah ein aufmerksamer Zeuge (55). Er alarmierte über Notruf die Polizei und versuchte die weitere Tatausführung zu unterbinden. Dem auf Anfang bis Mitte zwanzig Jahre geschätzten Verdächtigen gelang letztendlich zu Fuß die Flucht. Zurück ließ er allerdings das vorher von ihm benutzte Mountainbike der Marke Kettler, Modell "Explosiv". Die Einsatzkräfte stellten es sicher. Da es nicht in den polizeilichen Fahndungssystemen registriert ist, erhoffen sich die Ermittler durch die Veröffentlichung des Bildes Hinweise.

Wer Angaben über den damaligen Nutzer beziehungsweise rechtmäßigen Eigentümer machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an Kriminalpolizei in Minden.

