Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fahrer hatte Cannabis konsumiert

Ahaus (ots)

Unfreiwillig beenden musste ein 25-Jähriger am Freitag in Ahaus-Alstätte die Fahrt mit seinem Auto. Polizeibeamte hatten ihn kontrolliert, als er am Vormittag auf der L560 unterwegs war. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Bei seinem 28-jährigen Beifahrer fand sich zudem eine geringe Menge der Droge. Die Beamten fertigten Anzeigen gegen beide; ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

