Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 2 Verletzte durch Verkehrsunfall an der L770

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 13:25 Uhr an der Gemeindegrenze zwischen Espelkamp und Stemwede zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Frau aus Bünde befuhr mit ihrem Opel die Oppenweher Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung mit der Straße "Alter Postweg" (L 770) kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der L770 fahrenden VW Golf einer 41-Jährigen aus Pr. Oldendorf. Durch die Wucht des Zusammenpralls im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge gegen einen an der Kreuzung wartenden Hyundai einer 24-Jährigen aus Damme. Sowohl die 32-, als auch die 41-jährige Autofahrerin wurden verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Lübbecke gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 23500 Euro geschätzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell