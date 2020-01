Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Autoaufbrüche im Barkhausener Industriegebiet

Minden (ots)

An den vergangenen beiden Tagen wurden der Polizei insgesamt vier Autoaufbrüche im Industriegebiet gemeldet. Diese ereigneten sich jeweils in den Abendstunden im Erbeweg.

So versuchten Unbekannte am Donnerstag zwischen 18 und 22 Uhr die Scheiben der Fahrerseite eines auf einem Parkplatz abgestellten Jaguars XJ aufzubrechen. Dieses Vorhaben misslang, sodass aus dem Wagen des Fahrers aus Bad Oeynhausen nichts entwendet wurde. Dennoch entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Hundert Euro. An gleicher Stelle hatten die Autoknacker mehr Erfolg, als sie zwischen 18.25 Uhr bis 21.45 Uhr am schwarzen Hyundai Kona einer Mindenerin die Seitenscheibe zertrümmerten und eine Arbeitstasche vom Beifahrersitz entwendeten.

Bereits einen Tag zuvor suchten die Kriminellen zwischen 18.15 und 20 Uhr den Parkplatz auf und zerstörten Scheiben eines schwarzen Opel Mokka sowie eines silbernen Fiat Punto. Während man aus dem Opel einer Hüllhorsterin unter anderem eine Handtasche sowie ein Mobiltelefon stahl, entfernte man aus dem Fiat eines jungen Mannes aus Bad Oeynhausen einen Rucksack mit einem Taschenrechner.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

