Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeuge von Unfallflucht wird gebeten sich zu melden

Lübbecke (ots)

Als eine Lübbeckerin am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in Nettelstedt zu ihrem silbernen auf dem Parkstreifen stehenden VW Golf in der Kirchstraße zurückkehrte, bemerkte sie einen Zettel an ihrer Fahrertür.

Die Nachricht hatte ein aufmerksamer Zeuge hinterlassen. Dieser hatte gegen 11 Uhr in Nähe des Altenheims ein anderes Fahrzeug dabei beobachtet, als dieses den Volkswagen an der vorderen linken Seite touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle.

Da der Zeuge keine Personalien hinterließ, wird er gebeten, sich unter Telefon (05741) 2770 bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats zu melden. Auch weitere Zeugen mögen mit der Polizei Kontakt aufnehmen, so die Bitte der Beamten.

