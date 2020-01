Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Technische Ursache löste Brand im Mehrfamilienhaus aus

Bad Oeynhausen (ots)

Eine technische Ursache wird als brandursächlich für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Werster Straße vom vergangenen Dienstag (28.01.2020) gesehen. Zusammen mit einem Brandursachensachverständigen nahm die hiesige Kripo den Brandort am Mittwoch in Augenschein. Nach Feststellung der Spezialisten ist der Brand im Bereich des nicht ausgebauten Spitzbodens entstanden.

