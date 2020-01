Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Traktorengespanne müssen Kraftfahrstraße verlassen

Minden (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B 482 in Minden hat die Polizei kurz hinter einander zwei Traktoren samt Anhänger gestoppt. Offenbar war den beiden 29 und 53 Jahre alten Fahrern nicht bekannt, dass sie mit ihren für maximal Tempo 40 zugelassenen Gespannen nicht auf der Kraftfahrstraße hätten fahren dürfen. Die darf laut Straßenverkehrsordnung nur von Kraftfahrzeugen benutzt werden, die schneller als 60 Stundenkilometer fahren.

Die beiden Männer waren am frühen Dienstagabend für ein Lohnunternehmen aus Hannover unterwegs, als sie in Richtung Porta Westfalica fahrend von den Beamten des Verkehrsdienstes angehalten wurden. Nachdem die Fahrer das fällige Verwarnungsgeld bezahlt hatten, mussten sie die Bundesstraße an der nächsten Ausfahrt verlassen.

