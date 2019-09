POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Versuchter Handtaschenraub, Polizeihund schnappt Einbrecher, Weiterer Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Radelndes Kind von Kleinlaster angefahren

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein kleines Kind am Mittwochmittag in Betzingen bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleinlaster erlitten. Gegen 12.45 Uhr war ein 44-Jähriger mit dem Lkw rückwärts in der Brentanostraße unterwegs. In der Nähe eines Kindergartens fuhr ein sechsjähriger Junge hinter einer Hecke mit seinem Kinderfahrrad auf die Straße. Der Bub wurde von dem 3,5 Tonner erfasst und kam zu Fall. Er erlitt ersten Erkenntnissen nach einige Schürfwunden, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. (ms)

Metzingen (RT): Versuchter Handtaschenraub (Zeugenaufruf)

Nachträglich ist bei der Polizei Metzingen ein Handtaschenraub vom Montagabend angezeigt worden. Eine 29-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr zu Fuß in der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Etwa 20 Meter vor dem Bahnhofsplatz wurde sie von hinten von einem bislang unbekannten Täter an der Schulter angetippt. Der Unbekannte griff sofort nach dem Riemen ihrer an der Schulter mitgeführten Handtasche und riss daran. Der Frau gelang es jedoch, die Tasche festzuhalten. Hierbei stürzte sie zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann rannte im Anschluss ohne Beute in Richtung Helferstraße/Feuerwehr davon. Die 29-Jährige kam erst am Mittwoch zur Polizei. Sie gab an, dass der Täter etwa 20 Jahre alt, zirka 170 bis 175 cm groß und schlank ist. Er war bekleidet mit einer auffälligen, schwarz/weiß/rot gestreiften Kapuzenjacke sowie einer dunklen, knielangen Hose. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/924-0 erbeten. (ms)

Dettingen/Teck (ES): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Zur stundenlangen Sperrung der Bundesstraße und erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein schadensträchtiger Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 465 zwischen Owen und Kirchheim ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Sattelzug von Owen in Richtung Kirchheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache erkannte er zu spät, dass sich der Verkehr an der Ampel zur Abfahrt Guckenrain zurückstaute und krachte ins Heck eines dort stehenden Sattelzuges. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde dieser Sattelzug nach vorne auf einen davorstehenden Kleintransporter und dieser wiederum auf einen davorstehenden Skoda aufgeschoben. Während die Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge unverletzt blieben, wurde der nicht angegurtete Unfallverursacher so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Sattelzug musste nachfolgend von einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Die anderen beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten knapp 150.000 Euro beträchtlich aus. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten und vier Rettungswagen im Einsatz. Erst gegen 20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher geschnappt

Nach dem Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in der Schulstraße im Stadtteil Leinfelden konnte am frühen Donnerstagmorgen ein 45-jähriger mutmaßlicher Einbrecher noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Eine Anwohnerin, die gegen ein Uhr durch das Geräusch einer eingeschlagenen Scheibe aufmerksam geworden war, hatte richtig reagiert und sofort die Polizei alarmiert. Sofort rückten mehrere Streifenwagen, darunter auch Polizeihundeführer aus und umstellten das Wohnhaus. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des Gebäudes konnte der Einbrecher vom Polizeihund in einem der Zimmer aufgespürt und gestellt werden, wobei der Hund zwei Mal zufassen musste. Ernsthaft verletzt wurde der alkoholisierte 45-Jährige dabei aber nicht. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe des Morgens wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird bei Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt. Die Höhe des Sachschadens an dem aufgebrochenen Fenster ist noch nicht bekannt. (cw)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unaufmerksamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der Humpfentalstraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit seinem Ford Transit auf der Humpfentalstraße in Richtung B 313 unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Ampel zur Einmündung Tischhardter Straße eine 25-Jährige mit ihrem Audi A4 verkehrsbedingt anhalten musste. Mit seinem Ford krachte er mit so großer Wucht ins Heck des Audi, dass dieser noch auf einen davorstehenden Mercedes eines 33-Jährigen aufgeschoben wurde. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Ford und der Audi waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro beziffert. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): In Getränkemarkt eingebrochen

In einen Getränkemarkt in der Heinrich-Hertz-Straße ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, verschaffte sich der Einbrecher gegen 0.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchwühlte er das Büro. Da dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte er soweit bislang bekannt ist, ohne Beute wieder geflüchtet sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Lenningen (ES): Zwei Autos aufeinander geschoben

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Amtsgasse verursacht hat. Der junge Fahrer war kurz nach 16 Uhr mit seinem VW Crafter auf der Amtsgasse von Oberlenningen in Richtung Unterlenningen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 45-Jähriger mit seinem Skoda Fabia verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil er zudem keinen ausreichenden Abstand eingehalten hatte, krachte er mit so großer Wucht ins Heck des Skoda, dass dieser auf einen davorstehenden Chevrolet einer 63-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Fahrer des Skoda wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werde musste. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin des Chevrolet wurde leicht verletzt. (cw)

Aichtal (ES): In die Leitplanke gefahren

Wirtschaftlicher Totalschaden ist an dem Auto einer jungen Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Aichtalbrücke entstanden. Die 19-Jährige befuhr um 10.50 Uhr mit ihrem Suzuki Swift den rechten Fahrstreifen der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam sie auf der Brücke nach rechts auf den Standstreifen. Im Anschluss riss die Fahranfängerin ihr Lenkrad nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend schleuderte die Fahrerin mit ihrem Wagen über beide Fahrspuren und blieb auf dem Standstreifen stehen. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Da an ihrem Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Reinigung an die Unfallstelle aus. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Straßenreinigung wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochmorgen auf der B 27 entstanden. Eine 24-Jährige war um 9.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geriet. Sie prallte ins Heck des Mercedes eines 46 Jahre alten Mannes. Die C-Klasse wurde noch auf den VW Touran eines 48-Jährigen geschoben. (ms)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, da widersprüchliche Angaben zur Ampelschaltung bestehen. Ein 64-Jähriger war mit einem Ford Transit am Mittwoch, kurz vor 16 Uhr, auf der Bahnhofstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Uhlandstraße kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden und in Richtung Steinengrabenstraße fahrenden, 25 Jahre alten VW Lenker. Dessen Golf krachte gegen die rechte Seite des Kastenwagens. Durch die Kollision zogen sich die beiden Fahrer sowie eine 30 Jahre alte Beifahrerin in dem Golf leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Fußgänger läuft vor Motorrad

Ein Fußgänger hat am Mittwochabend die Hechinger Straße ohne auf den Verkehr zu achten überquert und ist von einem Motorradfahrer erfasst worden. Der 33-Jährige lief um 19.45 Uhr auf Höhe zweier Tankstellen über die Durchgangsstraße. Ein von Hechingen herkommender, 45 Jahre alter Lenker einer Harley Davidson erfasste den Fußgänger und stürzte nach einigen Metern auf die Fahrbahn. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß zur Seite geschleudert. Der Fußgänger zog sich leichtere Blessuren zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Zur Versorgung der Verletzten waren neben einem Notarztwagen zwei Rettungswagen im Einsatz. An der Harley entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Maschine musste von einem Abschleppwagen aufgeladen werden. (ms)

