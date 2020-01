Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW-Fahrer prallt auf der B239 frontal gegen Lkw

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Lkw-Gespann ist es am Donnerstagmorgen in Lübbecke auf der B 239 in Höhe der Papierfabrik gekommen. Dabei wurde der 33-jährige Autofahrer aus Lübbecke schwer und der 52-jährige Lkw-Fahrer aus dem Raum Bad Nenndorf leicht verletzt.

Der Lübbecker war um kurz vor 9 Uhr von Horsts Höhe kommend bergab auf der Berliner Straße unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sein Wagen mit dem 40-Tonner des 52-Jährigen zusammen. Der wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Der BMW-Fahrer kam zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Minden. Vorsichtshalber war auch ein Notarzt zur Unfallstelle ausgerückt.

Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwehr sorgten für die fachgerechte Entsorgung der aus den Fahrzeugen ausgelaufenen Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehrfahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von Polizisten einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Es kam auf der viel befahrenen Bundesstraße zu entsprechenden Behinderungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell