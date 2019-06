Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Donnerstag (16:00 Uhr - 20:25 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer, an der Borkener Straße, den geparkten Pkw eines 60-Jährigen aus Dorsten. Der graue Hyundai Tucson war auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios geparkt. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Marl

Am Donnerstagabend (19:30 Uhr) beschädigt ein unbekannter Lkw-Fahrer eine Laterne auf dem Parkplatz des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl an der Zechenstraße. Der Fahrer hatte den Schaden noch begutachtet und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Laterne entstand 4.000 Euro Sachschaden. Beschreibung des Fahrers: männlich, ca. 180cm groß, 30-35 Jahre alt, schlank, kurze blonde Haare.

Oer-Erkenschwick

Am Donnerstag, um 17:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Linksabbiegen den Pkw eines 76-Jährigen aus Recklinghausen auf der Verbandsstraße. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit und touchierte dabei den Fahrbahnrand. Es entstand ca. 3.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag (06:50 Uhr - 16:20 Uhr) den geparkten Pkw eines 60-Jährigen aus Essen an der Dorstener Straße. Der schwarze Toyota Prius stand auf dem Parkplatz des Knappschaftskrankenhauses. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

Am Donnerstagnachmittag (13:45 Uhr - 14:45 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Motorroller eines 43-Jährigen aus Marl. Das Leichtkraftrad stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Herzlia-Allee. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Am Donnerstag (05:00 Uhr - 14:10 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw eines 58-Jährigen aus Mülheim an der Ruhr auf einem Firmenparkplatz an der Fernewaldstraße. An dem weißen VW entstand an der hinteren Stoßstange 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter der 0800 2361 111 entgegen.

