Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 14-Jährige stürzt mit Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, um 07:50 Uhr, befuhr eine 14-jährige Fahrradfahrerin aus Waltrop die Delbrückstraße. Aufgrund eines Defektes an ihrem Fahrrad kam sie von ihrer Fahrspur ab und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Dabei verletzte sie sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.

